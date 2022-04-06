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Сотрудники Госавтоинспекции Якутии встретились со студентами юридического полицейского колледжа

Сотрудники Госавтоинспекции Якутии встретились со студентами юридического полицейского колледжа

Сотрудники Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) организовали встречу со студентами 2-го курса якутского филиала Юридического полицейского колледжа.

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