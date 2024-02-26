550 л.с., 12-ступенчатый «робот», цифровая панель приборов и кабина белорусской разработки. МАЗ показал серийный МА3-541SA5 — это конкурент КамАЗа К5

В Минске на семинаре с максимально развернутым названием «Условия приобретения и обновления в 2024 году автотранспортных средств для международных автомобильных перевозок» МАЗ представил серийный магистральный тягач последнего поколения — МА3-541SA5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии