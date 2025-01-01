Самые странные фотографии из далекого космоса

Человек всегда пытался найти богов и демонов там, где их просто нет. Чаще всего, он обращал лицо к небу: мерцающие далеким светом созвездия формировались в человеческом сознании в горных львов, стрельцов и русалок.
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