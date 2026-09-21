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FiNE NEWS

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Сириус Автодром 2026: когда Сочи взорвется адреналином, гоночными машинами и хип-хопом!

Сочи готовятся взорвать мир автолюбителей, музыкантов и любителей активного отдыха! В последнюю субботу сентября на федеральной территории «Сириус» пройдет четвертый по счету фестиваль «Сириус Автодром 2026», который обещает стать настоящим праздником для всех, кто увлечен скоростью, музыкой и технологиями.

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