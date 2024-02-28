Генпрокуратуру потребовали лишить Галкина* недвижимости в России

Шоумен Максим Галкин* может лишиться замка в подмосковной деревне Грязи. Такое обращение поступило в Генпрокуратуру в связи с новым законом о конфискации имущества за фейки о ВС РФ, сообщает Telegram-канал Mash.
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