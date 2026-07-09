Москва предостерегла Ереван от "нацистского" билета в Европу, от переписывания совместной истории. Но проблема с Арменией сложнее, чем многие в России думают: если будем обманываться и далее, свою проблему к одной личности, все грани реальности не учитывая, - всё будет зря.
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