Не только "село полководцев". Чего Мария Захарова недосмотрела с Арменией? Секрет политической живучести Пашиняна разоблачён

Москва предостерегла Ереван от "нацистского" билета в Европу, от переписывания совместной истории. Но проблема с Арменией сложнее, чем многие в России думают: если будем обманываться и далее, свою проблему к одной личности, все грани реальности не учитывая, - всё будет зря.