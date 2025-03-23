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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Севастополя»: «Наши игроки не могли получить футбольные паспорта РФ во Второй лиге. Проблема решается: нужно подавать документы в РФС с подтверждением корней родственников»

– Когда мы зашли во Вторую лигу, то у нас уже была укомплектованная команда. Когда мы начали заявлять игроков, то опять возникли вопросы к нашим футболистам, которые не смогли выступить в первом укороченном первенстве ПФЛ, в нем мы приняли участие в 2023-м году.

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