Директор «Севастополя»: «Наши игроки не могли получить футбольные паспорта РФ во Второй лиге. Проблема решается: нужно подавать документы в РФС с подтверждением корней родственников»

– Когда мы зашли во Вторую лигу, то у нас уже была укомплектованная команда. Когда мы начали заявлять игроков, то опять возникли вопросы к нашим футболистам, которые не смогли выступить в первом укороченном первенстве ПФЛ, в нем мы приняли участие в 2023-м году.