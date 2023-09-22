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Женщине 73 года но она выглядит и живет, словно ей максимум 40

Женщине 73 года но она выглядит и живет, словно ей максимум 40

В 50 лет Линн Зекис решила не мириться с давлением общества относительно того, что полагается делать в почтенном возрасте и переехала жить на Ибицу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А вы только о плотской любви рассуждаете? А ДЛЯ СЕБЯ хорошо выглядеть, разве плохо? Вот вы постарайтесь для себя так же, может и поймете, что это не порок, а наоборот!!
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Владимир Петров
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