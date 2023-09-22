В 50 лет Линн Зекис решила не мириться с давлением общества относительно того, что полагается делать в почтенном возрасте и переехала жить на Ибицу.
Женщине 73 года но она выглядит и живет, словно ей максимум 40
Комментарии
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лл
лина любимцева
А вы только о плотской любви рассуждаете? А ДЛЯ СЕБЯ хорошо выглядеть, разве плохо? Вот вы постарайтесь для себя так же, может и поймете, что это не порок, а наоборот!!
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10 час.
Генрих
Господи...да заради Христа, но шляться по кабакам и трясти перед молодыми морщинистыми чреслами... фууууууу... Это отвратительно!
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10 час.
Владимир Петров
Она не для себя - её миллионам по всему миру показывают. Рекламируют инфантильную старушку. Меня не корчит от её вида, но зачем она...
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10 час.
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