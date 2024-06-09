Крым заинтересовал бизнесменов Китая и Индии – Мурадов

Интерес бизнеса Китая и Индии к Республике Крым растёт. Такое заявление сделал постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов на Петербургском международном экономическом форуме.
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