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Крым заинтересовал бизнесменов Китая и Индии – Мурадов

Крым заинтересовал бизнесменов Китая и Индии – Мурадов

Интерес бизнеса Китая и Индии к Республике Крым растёт. Такое заявление сделал постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов на Петербургском международном экономическом форуме.

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