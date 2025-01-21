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Юля Гаврилина поделилась горячими снимками с отдыха

Юля Гаврилина поделилась горячими снимками с отдыха

Блогерша греется в Таиланде и охотно делится жаркими фото! фото: СоцсетиПопулярная тиктокерша и исполнительница Юля Гаврилина, как и другие звезды соцсетей, решила отдохнуть от столичной погоды в теплых краях.

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