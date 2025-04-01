CNN: глава РФПИ Дмитриев посетит Вашингтон и встретится с Уиткоффом

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетит на этой неделе Вашингтон, где встретится со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
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