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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Снейдер о Батракове: «Он хорошо начал в «Галатасарае», я надеюсь на него. Алексей способен быть на топ-уровне на протяжении долгого времени»

Бывший игрок « Галатасарая » и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о перспективах Алексея Батракова в турецком клубе.

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