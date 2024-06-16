Не всем сотрудникам стоит опасаться отзыва из отпуска: разъяснения депутата

Разъяснение, что не все работники могут быть отозваны из оплачиваемого отпуска, даже если работодатель предложит им такую возможность, дала член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина 17 июня РИА Новости.
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