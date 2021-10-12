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В Италии пройдет саммит "большой двадцатки" по Афганистану

В Италии во вторник состоится специальный саммит лидеров стран G20 по Афганистану. Встречу организовали власти Италии, которая председательствует в настоящее время.

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