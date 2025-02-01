Тигры, медведи и морские обитатели «поселились» в Приморской картинной галерее

Когда-то они были в недрах земли, а, попав в руки к мастеру, обрели вторую жизнь. В зале-сейфе Приморской государственной картинной галереи накануне, 31 января, состоялось открытие персональной выставки Дениса Богомазова «Душа в камне» (6+).