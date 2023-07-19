Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Алаев об исполкоме УЕФА: «Почувствовал нормальное отношение. Понятно, что непублично, без камер»

Весной 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от соревнований под эгидой конфедерации.  – Вы ездили в июне на заседание исполкома УЕФА, где и объявили об уходе с поста председателя комитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх