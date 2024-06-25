Луценко: РФ уничтожила на Украине защиту от БПЛА за полмиллиарда долларов

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко проинформировал о том, что Вооружённые силы выделили 500 миллионов долларов на возведение комплексов, которые должны были защитить страну от налётов БПЛА, но данная инфраструктура оказалась разгромлена ракетными залпами Армии России.
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