Третий год СВО на исходе - и только сейчас иноагенты начали догадываться о плане России и своей роли в нём.
Третий год СВО на исходе: Иноагенты начали догадываться о плане России и своей роли
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Как пример - наша "звезда" Пугачёва сколько таких "звёздочек" протащила? Можно вспомнить и главного судью КВН, гендиректора 1-го канала... И всех тех, кто покупал билеты на их выступления. Да, были (и будут) корпоративы, но ведь часто за бюджетные средства. Вот о чём нужно сейчас позаботится - чтобы не было подобных приглашений. Если будут от бизнеса - чаще проверять их отчётность, всегда найдутся причины для проверок.
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4 час.
О
Он
России надо жестко, полностью и поголовно избавляться от этого либерального сборища предателей вплоть до лишения их гражданства и пожизненного запрета въезда в Россию.
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3 час.
Игорь Кузнецов
Это было возможно в своё время - и "ленинский параход" за границу отправить (хорошо хоть не расстреляли", диссидентов лишать гражданства ... Для этих достаточно статей в УК РФ если захотят приехать в Россию. А пока - ввели особые счета для перечисления их заработков. Снимут "клемо" иноагента - смогут воспользоваться. Дальше - национализация их собственности в РФ по решению суда.
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36 мин.
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