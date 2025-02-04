Третий год СВО на исходе: Иноагенты начали догадываться о плане России и своей роли

Игорь Кузнецов

Как пример - наша "звезда" Пугачёва сколько таких "звёздочек" протащила? Можно вспомнить и главного судью КВН, гендиректора 1-го канала... И всех тех, кто покупал билеты на их выступления. Да, были (и будут) корпоративы, но ведь часто за бюджетные средства. Вот о чём нужно сейчас позаботится - чтобы не было подобных приглашений. Если будут от бизнеса - чаще проверять их отчётность, всегда найдутся причины для проверок.