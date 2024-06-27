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«Питтсбург» готов рассмотреть обмен Джерри. Вратарь с кэпхитом 5 млн долларов 1 июля обновит стоп-лист из 12 команд (Роб Росси)

«Пингвинс» сообщили другим командам, что готовы изучать предложения по 29-летнему голкиперу, сообщает журналист The Athletic Роб Росси.

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