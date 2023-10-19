БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Освобождение Запорожья научило новому способу взламывать оборону противника

Освобождение Запорожья научило новому способу взламывать оборону противника

Исполнилось 80 лет освобождению Запорожья от немецко-фашистских захватчиков Tекст: Владимир Нагирняк 80 лет назад, 14 октября 1943 года, Москва салютовала войскам Юго-Западного фронта генерала Малиновского, освободившим город Запорожье.

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