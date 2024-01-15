Песков назвал высылку российского пенсионера Каткова из Латвии позорной

В ходе беседы с журналистами в понедельник, 15 января, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал высылку из Латвии 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова.
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