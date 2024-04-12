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15 апреля Трампа будут судить за взятку порнозвезде

15 апреля Трампа будут судить за взятку порнозвезде

После длительных отсрочек, вызванных попытками Дональда Трампа и его юристов отодвинуть начало судебного разбирательства, наконец, установлена дата, которую можно считать историческим событием - 15 апреля в Манхэттенском суде пройдут слушания.

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