15 апреля Трампа будут судить за взятку порнозвезде

После длительных отсрочек, вызванных попытками Дональда Трампа и его юристов отодвинуть начало судебного разбирательства, наконец, установлена дата, которую можно считать историческим событием - 15 апреля в Манхэттенском суде пройдут слушания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии