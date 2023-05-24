Федеральное агентство новостей №1

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Мужчина потратил целое состояние, чтобы стать похожим на рэпершу Ники Минаж

Мужчина потратил целое состояние, чтобы стать похожим на рэпершу Ники Минаж

Визажист Руди Вильялобос, который с детства был поклонником исполнительницы Ники Минаж, сделал множество операций, чтоб стать похожим на рэпершу.

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