Российские военные показали способ безопасно атаковать позиции ВСУ

Российские военные установили РСЗО на колесный дрон и атаковали позиции ВСУ Росийские военные в зоне проведения специальной военной операции (СВО) установили реактивную систему залпового огня на наземный дрон на колесном шасси.
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