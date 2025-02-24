Россияне стали чаще покупать русскую классику

Продажи соответствующих книг на «Авито» выросли вдвое Аналитики «Авито» зафиксировали увеличение интереса к произведениям русских классиков: в 2024 году продажи этих книг удвоились, и эта тенденция сохранилась в январе 2025 года.
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