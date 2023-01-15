ЭНЕРГИЯ ДНЯ 16 января 2023 года

Энергия дня шестнадцатого января две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 973 =Болезни современных людей возникают в результате закупоривания Энергий в их организмах =Вдохновение - это тонкий ручеек Света, проистекающий из Знания беспредельного и вечного = Взаимоотношения - это труд Души, в них надо вложить Силу и созидательную Энергию= Все наши мечты могут исполниться, только если у нас есть мужество следовать имВсе проступки возникают из-за разума: если разум изменится, останутся ли проступки?= Всё, чем является человек, - следствие его Мудрости, всё, чем он станет, - следствие его причин = В чём смысл существования самой Души? - Прийти, в конечном счёте, к Богу как зрелое Создание… =Главное, человек должен знать, кем он хочет стать, а не довольствоваться тем, кто он есть! = Закон Причин и Следствий – бесстрастен, он фиксирует все ваши действия – и хорошие, и плохие = Иисус Христос - это Любовь, Иоанн Креститель - Материя и Иоанн Богослов – Мудрость= Истинно познавший себя, видит только предельную красоту человеческих существ = Каждый из нас - частица разумной Энергии со своим собственным фокусом восприятия= Когда вы станете источником счастья живых существ, вы сами станете счастливыми = Когда человек начинает жить не сердцем, а интеллектом, логикой, он становится раковой клеткой = Лишения Пути учат обходиться малым и жить в Пространстве общих устремлений = Любовь слишком великое чувство, чтоб быть только личным, интимным делом каждого!= На Планете не существует ненужных людей, каждый кому-то нужен и каждый нуждается в Любви =Не откладывайте своё самосовершенствование на завтра, это самая большая ваша ошибка сегодня = Нельзя допускать конфликтных ситуаций и разрыва отношений с кем бы то ни было = Октаэдр - это Программа роста коллективного Разума Шестой Расы по числам Фибоначчи = Орёл всегда олицетворял Духовное Начало в человеке, которое в состоянии взмыть к Небесам = Осознать своё историческое место в Вечности и ответственность за Будущее Планеты = Открыть Портал может далеко не каждый человек, он должен обладать колоссальной Энергией = Открытость потоку позволяет постепенно привыкнуть к Новым Энергиям =Прийти к пониманию важности изменить ваше нынешнее проживание день за днём на Жизнь в радости! = Проблемы заставляют умных людей действовать, глупых - они вгоняют в депрессию =Разглагольствовать - сваливать в одну кучу совершенно различное, не соединяемое к единому = Ребёнок в первую очередь смотрит на поступки своих родителей, а уж потом слушает их= Самый трудный экзамен, самый сложный для человека Плотного Плана - сотворить себя!= С возрастом меняется многое: меняется мнение, желания, взгляды, меняемся мы сами= Сильный человек не будет использовать свои знания, чтобы манипулировать людьми = Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я не смогу запомнить, привлеки меня к участию - и я пойму! = Слово «будда» не есть имя, но означает состояние ума, достигшего высшей точки развития = Сохраняйте спокойствие в водовороте отчаяния и беспокойства, овладевайте путём Силы = "Только пустые люди не испытывают прекрасного и возвышенного чувства Родины" = То, что для нас является Светом, для более Высших Измерений является тьмой = Три типа людей, которыми нужно себя окружать: вдохновлённые, увлечённые, благодарные =Ты путешественник, пилигрим, ты - сознание, переходящее из тела в тело, из формы в форму = "Ты сам создаёшь внутри себя Богов и Богинь; их сила и власть проявляется через тебя"= Управлять собою - это мастерство; управляешь собою - управляешь толпою! = Утро - это зерно, из которого рождается наш день, и как мы посеем его, так оно и прорастёт =Учи только тому, воплощением чего являешься, и воплоти в себе то, чему учишь = Хочешь понять что действительно твоё — отпусти всё! И твоё останется с тобой = Цветок благоухает сам по себе, он не делает это ради какого-то смысла; благоухание и есть смысл = Число семь - мироправящее, требует особого почтения и играет Космическую роль = Что такое "Человеческий разум"? - Связующее звено, что соединяет Небо и Землю в Единой Цепи.