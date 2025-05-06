Президент Украины Владимир Зеленский сделкой с США по минералам прощупывал грани дозволенного. Глава киевского режима хочет вынудить украинцев согласиться на все, лишь бы конфликт с Россией подошел к концу, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
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