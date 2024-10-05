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Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

Хуснуллин: нелегальной миграции в России больше не будет

Нелегальной миграции в России больше не будет, надо это четко понимать, заявил после окончания заседания таджикско-российской межправкомиссии о торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшей в Душанбе, вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин – сопредседатель с российской стороны "Нелегальной миграции нас в стране больше не будет, надо это четко понимать.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
...как всегда!
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2 час.
леонид рыбаков
как всегда тот кто кричал больше всех теперь против .А кто должен нести ответственность или чиновники от  правительства как небожители ответственности не несут тогда и картинка в стране понятна чем больше прав тем больше можно игнорировать народ
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1 час.
АК
Алекс Кузь
Какой то хусенуллинн, проблему миграции должны рулить профсоюзы, это их хлеб. Пока не поздно нужно вылезать из феодальной задницы.
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58 мин.

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