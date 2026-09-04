Песков сообщил, что Кремль проинформирует о контактах с Уиткоффом и Кушнером, когда они состоятся. Кремль проинформирует о контактах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, когда они состоятся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.