Алиев: Азербайджану не нужна турецкая военная база

Алиев поблагодарил Турцию за помощь в модернизации армии на протяжение последних тридцати лет.Циркулирующая в прессе информация о планах Турции создать военную базу в Азербайджане это спекуляции, заявил в интервью главе ВГТРК Дмитрию Киселёву президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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