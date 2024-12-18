Алиев: Азербайджану не нужна турецкая военная база

Алиев поблагодарил Турцию за помощь в модернизации армии на протяжение последних тридцати лет.Циркулирующая в прессе информация о планах Турции создать военную базу в Азербайджане это спекуляции, заявил в интервью главе ВГТРК Дмитрию Киселёву президент Азербайджана Ильхам Алиев.