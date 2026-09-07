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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек проиграла Циньвэнь Чжэн сет, в котором вела 5:0

Восьмая ракетка мира Ига Швентек , в четвертом круге US Open играющая с Циньвэнь Чжэн (Q), уступила сопернице первый сет, в котором вела 5:0.

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