Куреш может стать олимпийским видом спорта

Фото: Минспорта КрымаКуреш может стать олимпийским видом спорта. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Рустем Казаков: «Сейчас наши представители из Москвы стараются, чтобы куреш стал олимпийским видом спорта.