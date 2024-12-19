Куреш может стать олимпийским видом спорта

Фото: Минспорта КрымаКуреш может стать олимпийским видом спорта. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР Рустем Казаков: «Сейчас наши представители из Москвы стараются, чтобы куреш стал олимпийским видом спорта.
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