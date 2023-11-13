Какой сегодня праздник: 13 ноября – Всемирный день доброты

В мире трудно найти человека, который бы не хотел окружить себя добрыми и отзывчивыми людьми. Более того, положительные эмоции традиционно рассматриваются как краеугольный камень психологического здоровья.
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