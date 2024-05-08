Гособвинение просит назначить от 4 до 5 лет колонии общего режима четырем экс-сотрудникам омского политеха (на фото).
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Гособвинение просит назначить от 4 до 5 лет колонии общего режима четырем экс-сотрудникам омского политеха (на фото).