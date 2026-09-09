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Культурология.рф

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Вокруг света: Она водила его на шоппинг в Москве, а он отомстил походом к океану: Как супруги из Краснодара прошли 13 миллионов шагов

Вокруг света: Она водила его на шоппинг в Москве, а он отомстил походом к океану: Как супруги из Краснодара прошли 13 миллионов шагов

В мире есть множество людей, которые не представляют свою жизнь без путешествий. Они отправляются в путь, потому что им не сидится на месте и хочется посмотреть новые места.

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