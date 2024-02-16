Хазанов высказался о своей эмиграции из России и отказался снимать портрет Пугачёвой

Геннадий Хазанов заявил, что в его планы не входило и не входит покидать Россию.Геннадий Хазанов с началом СВО не покидал Россию, об этом актёр заявил Telegram-каналу SHOT, комментирую информацию о том, что якобы он последнее время жил в Латвии, где у него есть дом.