Аксенов: уровень защищенности Крыма значительно выше, чем три года назад

Ведомства принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность региона Уровень защищенности Крымского полуострова в данный момент находится на значительно более высоком уровне, чем три года назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии