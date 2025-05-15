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Петербургский дневник

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Аксенов: уровень защищенности Крыма значительно выше, чем три года назад

Аксенов: уровень защищенности Крыма значительно выше, чем три года назад

Ведомства принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность региона Уровень защищенности Крымского полуострова в данный момент находится на значительно более высоком уровне, чем три года назад.

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