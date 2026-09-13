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Царьград

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200 тысяч человек отметили 290-летие Челябинска

200 тысяч человек отметили 290-летие Челябинска

Порядка 200 тысяч человек приняли участие в ключевых торжествах по случаю 290-летия Челябинска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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