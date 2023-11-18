Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников

Палестинское движение ХАМАС потеряло связь с рядом своих военных, охранявших заложников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 16 ноября, представитель боевого крыла организации «Бригады Изэддин аль-Кассам» Абу Убайда.
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