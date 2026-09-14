12 кадров, от которых мурашки: природа без фильтров

Лягушка, промахнувшаяся мимо бабочки, косолапый в бассейне, хамелеон посреди песчаной бури — это не сцены из блокбастеров, а настоящая планета, запечатлённая самыми терпеливыми людьми на свете.
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