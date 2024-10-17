Итоги пилотного этапа проекта «Подмосковье: вместе на выборы» подвели в Красногорске

Представители подмосковной организации Всероссийского общества слепых и Мособлизбиркома собрались в актовом зале администрации Красногорска, чтобы подвести итоги первого пилотного этапа совместного проекта.
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