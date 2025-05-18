Минивэн Sollers российской сборки сильно подешевел ещё до начала продаж

Минивэн Sollers российской сборки значительно подешевел перед началом продаж. На выставке в Казани, приуроченной к 80-летию Победы, представитель компании озвучил цену модели SP7 от пяти миллионов рублей.
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