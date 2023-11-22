Пожар в доходном доме на Петроградской стороне тушили более трех часов, без пострадавших не обошлось

В ГУ МЧС по Петербургу поделились подробностями утреннего пожара в доме постройки XIX века.24 человека и шесть единиц техники привлекали к тушению пожара в доме №28 на Большом проспекте Петроградской стороны.
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