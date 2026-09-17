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Царьград

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Суд лишил семью экс-губернатора Юревича прав на элитную квартиру

Суд лишил семью экс-губернатора Юревича прав на элитную квартиру

Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск Росимущества, касающийся квартиры площадью 168,7 квадратного метра в жилом комплексе «Западный луч».

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