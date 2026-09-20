Средства ПВО сбили 8 крылатых ракет «Фламинго» в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
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