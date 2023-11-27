В Унече экс-руководитель бюро МСЭ за взятки "раздавала" инвалидность

По версии следствия, с сентября 2018 года по март 2023-го она получила от освидетельствуемых лиц в качестве взятки более 270 тысяч рублей за установление и продление им групп инвалидности, а также общее покровительство, - рассказали 27 ноября в пр .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии