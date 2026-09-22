Reuters: послы ЕС согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

Послы ЕС согласовали снятие санкций с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Об этом сообщает Reuters.По данным агентства, решение принято на фоне давления со стороны Франции и Люксембурга.
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