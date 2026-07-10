Эволюция черных дыр и галактик: симуляции раскрывают новые детали

Международная группа астрофизиков использовала две крупные космологические симуляции — ASTRID и TNG300 — чтобы отследить эволюцию массивных черных дыр и их галактик от эпохи космического полудня (z=2, примерно 10 млрд лет назад) до z=0,5 (около 5 млрд лет назад).