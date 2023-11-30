Учреждением ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ в кинотеатре ´Мир´ проведены городские соревнования по настольному теннису, приуроченные ко Дню инвалидов в Республике Беларусь.
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