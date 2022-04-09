Кристиан Хорнер: «Ферстаппен был бы очень близок к Леклеру, если бы не заблокировал шины»

Кристиан Хорнер высказался о результате «Ред Булл» в квалификации к Гран-при Австралии. Макс Ферстаппен и Серхио Перес уступили лишь пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

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